СМИ сообщают об ударах турецкой авиации по северу Сирии

Турция нанесла удар с воздуха по базе сирийских курдов в северной части Сирии. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в эфире ливанского телеканала al-Mayadeen.

Отмечается, что удар турецких сил пришелся на провинцию Хасеке. Информации о пострадавших пока нет.

По данным агентства, гостелеканал Сирии Ikhbariya также сообщает об атаке Турции против курдов Тавиль в окрестностях аль-Маликии (провинция Хасеке).

Ранее сообщалось, что сирийские курды просят у России и Дамаска защиты от вторжения Турции. Напомним, 1 октября турецкий президент Эрдоган заявил о готовящейся операции в северной части Сирии с целью очистки этой территории от сил самообороны сирийских курдов для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.



