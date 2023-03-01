Советник Пушилина рассказал о серьезных потерях ВСУ в Артемовске

О положении украинских войск в Артемовске (Бахмут) рассказал в эфире «Первого канала» советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

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Он сообщил, что наиболее опытные подразделения ВСУ потеряли в боях около 70% личного состава. Киев решил вывести их с линии фронта на доукомплектование, отметил Кимаковский.

Советник Пушилина не исключил, что потери подразделений восполнят за счет территориальной обороны.

Также Кимаковский подтвердил установление огневого контроля над всеми дорогами в Артемовск. В ближайшее время город освободят, уверен он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее опроверг слухи о том, что украинские подразделения получили приказ уходить из Артемовска. По его словам, ВСУ пытаются удержать город и перебрасывают новые подразделения, передает НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияДНРДенис Пушилин
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