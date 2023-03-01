Советник Пушилина рассказал о серьезных потерях ВСУ в Артемовске
О положении украинских войск в Артемовске (Бахмут) рассказал в эфире «Первого канала» советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Он сообщил, что наиболее опытные подразделения ВСУ потеряли в боях около 70% личного состава. Киев решил вывести их с линии фронта на доукомплектование, отметил Кимаковский.
Советник Пушилина не исключил, что потери подразделений восполнят за счет территориальной обороны.
Также Кимаковский подтвердил установление огневого контроля над всеми дорогами в Артемовск. В ближайшее время город освободят, уверен он.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее опроверг слухи о том, что украинские подразделения получили приказ уходить из Артемовска. По его словам, ВСУ пытаются удержать город и перебрасывают новые подразделения, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 438 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+16 557 / сут.
- В США признали невозможность изменить состав «пятерки» Совбеза ООН
- Китай выступил за ускоренное вступление Белоруссии в ШОС
- Советник Пушилина рассказал о серьезных потерях ВСУ в Артемовске
- В России снизилось число ДТП с нетрезвыми водителями
- Музей Пушкина в Киеве переименуют в «Усадьбу на Кудрявке»
- Число погибших при столкновении поездов в Греции достигло 36 человек
- Расследование диверсии на «Северных потоках» в Европе ещё не завершено
- Группа «СерьГа» представила новый альбом с песнями на военную тему
- Американский министр призвала трезво оценивать военную мощь России
- В Белоруссии оценили экономический эффект от визита Лукашенко в КНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru