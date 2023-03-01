Экс-разведчик США Риттер предупредил Зеленского о новых территориальных потерях Украины

Украина продолжит терять территории в случае затягивания конфликта с Россией. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTubе-каналу Rebirth of Communism.

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Он напомнил, что Киев уже потерял 20% территории. Эта цифра станет еще больше, если противостояние с Россией продлится на неопределенное время, предупредил Риттер.

По словам бывшего разведчика, Украина потеряла около 300 тысяч человек, а миллионы покинули страну. Также он обратил внимание на разрушенную инфраструктуру страны.

Риттер призвал украинское руководство объективно смотреть на ситуацию и прекратить боевые действия.

Подразделения ВСУ могут уйти из Артемовска, заявил советник президента Украины Александр Роднянский. По его словам, Киев не намерен жертвовать людьми «просто так», передает НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
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