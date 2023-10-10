«Выход из переговоров»: Названа одна из целей нападения ХАМАС на Израиль

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в войне Израиля с палестинскими боевиками ХАМАС он поддерживает Палестину. При этом глава республики отметил, что он против этой войны, которая «может перерасти в нечто большее». Кадыров также призвал мусульман всего мира поддержать палестинцев, создав коалицию. Андрей Чупрыгин отметил, что у ХАМАС была четко поставленная цель.

«Ситуация ничем не отличается от того, что происходило раньше кроме того, что одна из ведущих стран Персидского залива – ОАЭ – выразила непринятие тех методов, которыми пользуется ХАМАС. Единственное сообщение, которое вызывает интерес и внимание – это то, что якобы Саудовская Аравия выходит из процесса переговоров о нормализации с Израилем. Это серьезный момент, это и была основная задача нападения, которое совершил ХАМАС», - сказал Чупрыгин.

Кроме того, востоковед отметил, что конфликт уже выплеснулся за пределы Израиля, однако страны-соседи вряд ли будут вмешиваться в него.

«Конфликт уже выплеснулся за пределы Израиля, потому что Израиль бомбит сектор Газа. Сегодня ЦАХАН вошел в Наблус на Западном берегу реки Иордан, это тоже не Израиль. Ввяжутся ли туда государства-соседи… Трудно сказать, но что-то подсказывает, что вряд ли», - добавил собеседник НСН.