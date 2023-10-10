«Выход из переговоров»: Названа одна из целей нападения ХАМАС на Израиль

Конфликт уже выплеснулся за пределы Израиля, однако страны-соседи вряд ли будут вмешиваться, отметил в эфире НСН Андрей Чупрыгин. 

Палестинские боевики ХАМАС атаковали Израиль, чтобы попытаться сорвать нормализацию отношений государства с Саудовской Аравией, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в войне Израиля с палестинскими боевиками ХАМАС он поддерживает Палестину. При этом глава республики отметил, что он против этой войны, которая «может перерасти в нечто большее». Кадыров также призвал мусульман всего мира поддержать палестинцев, создав коалицию. Андрей Чупрыгин отметил, что у ХАМАС была четко поставленная цель.

«Ситуация ничем не отличается от того, что происходило раньше кроме того, что одна из ведущих стран Персидского залива – ОАЭ – выразила непринятие тех методов, которыми пользуется ХАМАС. Единственное сообщение, которое вызывает интерес и внимание – это то, что якобы Саудовская Аравия выходит из процесса переговоров о нормализации с Израилем. Это серьезный момент, это и была основная задача нападения, которое совершил ХАМАС», - сказал Чупрыгин.

Кроме того, востоковед отметил, что конфликт уже выплеснулся за пределы Израиля, однако страны-соседи вряд ли будут вмешиваться в него.

«Конфликт уже выплеснулся за пределы Израиля, потому что Израиль бомбит сектор Газа. Сегодня ЦАХАН вошел в Наблус на Западном берегу реки Иордан, это тоже не Израиль. Ввяжутся ли туда государства-соседи… Трудно сказать, но что-то подсказывает, что вряд ли», - добавил собеседник НСН.

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Перспективы нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем стали главной ближневосточной темой Недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News 23 сентября заявлял, что окно возможностей для нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией составляет несколько месяцев. Если этого не сделать, указывал премьер, оно может быть отложено еще на несколько лет.

В понедельник, 9 октября, издание Global Times сообщило, что обострение палестино-израильского конфликта может сорвать нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, а также нанесет тяжелый удар по политике Вашингтона на Ближнем Востоке. Отмечалось, что внезапная атака затмит недавнюю «волну примирения» на Ближнем Востоке, а также послужит суровым напоминанием о том, что примирение будет недолгим, поскольку палестино-израильский конфликт останется нерешенным, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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