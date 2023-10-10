«Выход из переговоров»: Названа одна из целей нападения ХАМАС на Израиль
Конфликт уже выплеснулся за пределы Израиля, однако страны-соседи вряд ли будут вмешиваться, отметил в эфире НСН Андрей Чупрыгин.
Палестинские боевики ХАМАС атаковали Израиль, чтобы попытаться сорвать нормализацию отношений государства с Саудовской Аравией, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в войне Израиля с палестинскими боевиками ХАМАС он поддерживает Палестину. При этом глава республики отметил, что он против этой войны, которая «может перерасти в нечто большее». Кадыров также призвал мусульман всего мира поддержать палестинцев, создав коалицию. Андрей Чупрыгин отметил, что у ХАМАС была четко поставленная цель.
«Ситуация ничем не отличается от того, что происходило раньше кроме того, что одна из ведущих стран Персидского залива – ОАЭ – выразила непринятие тех методов, которыми пользуется ХАМАС. Единственное сообщение, которое вызывает интерес и внимание – это то, что якобы Саудовская Аравия выходит из процесса переговоров о нормализации с Израилем. Это серьезный момент, это и была основная задача нападения, которое совершил ХАМАС», - сказал Чупрыгин.
Кроме того, востоковед отметил, что конфликт уже выплеснулся за пределы Израиля, однако страны-соседи вряд ли будут вмешиваться в него.
«Конфликт уже выплеснулся за пределы Израиля, потому что Израиль бомбит сектор Газа. Сегодня ЦАХАН вошел в Наблус на Западном берегу реки Иордан, это тоже не Израиль. Ввяжутся ли туда государства-соседи… Трудно сказать, но что-то подсказывает, что вряд ли», - добавил собеседник НСН.
Перспективы нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем стали главной ближневосточной темой Недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News 23 сентября заявлял, что окно возможностей для нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией составляет несколько месяцев. Если этого не сделать, указывал премьер, оно может быть отложено еще на несколько лет.
В понедельник, 9 октября, издание Global Times сообщило, что обострение палестино-израильского конфликта может сорвать нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, а также нанесет тяжелый удар по политике Вашингтона на Ближнем Востоке. Отмечалось, что внезапная атака затмит недавнюю «волну примирения» на Ближнем Востоке, а также послужит суровым напоминанием о том, что примирение будет недолгим, поскольку палестино-израильский конфликт останется нерешенным, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лифт с людьми в больнице Перми упал в шахту
- Страны Персидского залива захотели ввести единую туристическую визу
- Wildberries введет опцию подтверждения заказа через Touch ID и Face ID
- Главу «Жилищника» в Москве оштрафовали за нелестное сравнение русских и мигрантов
- Туроператоры заявили о снижении спроса на отдых на Мальдивах
- «Страшная ошибка»: Спасшийся рассказал о нападении ХАМАС на фестиваль
- Комик с ТНТ признался в запрете участвовать в «Вечернем Урганте» на Первом
- Число погибших россиян от атаки ХАМАС на Израиль увеличилось до двух человек
- Более 70% россиян сталкиваются с токсичным общением в семье или на работе
- Силуанов заверил, что ФНБ будет пополняться в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru