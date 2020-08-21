Телеграм лечит Навального, а малийцы перегнали белорусов

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В четверг самолет, на котором глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Его поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, в сознание он не приходил. По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, перед вылетом из Томска Навальный ничего не ел и не пил, кроме чая в аэропорту. По мнению Ярмыш, оппозиционера могли отравить. Однако врачи не обнаружили в организме Навального ядов. Расследованием случившегося занимаются полиция и Следственный комитет.

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина рассуждает о том, кому выгодно отравление Навального:

«России травить Навального НЕ выгодно, ибо болезнь вызывает жалость к оппозиции и поднимает ее рейтинги, а также дает поводы для спекуляции Западу. Зато травить Навального выгодно Западу, причем даже заморачиваться с легендой не надо, стереотип уже сформирован: чай да яд – явная отсылка к Литвиненко и Скрипалям. Ну, вы поняли. Да, и реакция оппозиции на отравление в прежнем стиле: тут же бросилась подыгрывать своим кураторам-спонсорам».

«Доктор прописал» считает, что об отравлении говорить некорректно:

«После произошедшего с Алексеем Навальным ориентироваться все же будем на информацию от врачей, а не от его пресс-секретаря Киры Ярмыш и сотрудников ФБК. Пока официально не будет поставлен диагноз, никаких спекуляций на тему отравления или каких-либо других версий. Человек в тяжелом состоянии, в реанимации. Так что единственное пока, что можно пожелать – быстрого выздоровления».

«Процедуры & Ритуалы» рассуждают о перспективах оппозиционного движения в связи с произошедшим:

«Услышали тут у коллег, что с "лидером может закончиться и протест". Во-первых, Алексей Навальный может оклематься и резко набрать политического капитала (сценарий Ющенко). Во-вторых, даже при неблагоприятном исходе есть плеяда пусть и не замечаемых всеми, но вполне перспективных молодых лидеров протеста (тот же Егор Жуков), способных "подхватить знамя". В-третьих, важно учитывать тренды в области протестов и восстаний. Сейчас время "сетевых" протестов – с символом, но без лидера (Гонконг, Хабаровск, Белоруссия). В-четвертых, в протестах прошлого поколения лидер часто рождался в ходе протеста (ближайшие примеры в большей или меньшей степени – Боливия, Венесуэла, Судан). В общем, как бы ни сложилась ситуация, протест точно не "схлопнется". И дальше все будет только интереснее и ярче».

«Всевидящее око» желает соратникам Навального быть сдержаннее:

«Наш любимый оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу. Желаем ему скорейшего выздоровления безо всяких негативных последствий для его оппозиционного политического организма, разумеется. А вот его соратнице Кире Ярмыш и остальному окружению желаем в подобных случаях вести себя как-нибудь иначе. И не накручивать вполне намеренно панику по сценарию "отравили-отравили, проклятые кремлевские фашисты". Считайте, что это традиционно-формальные пожелания, как "успехов в новом году" – потому что они, конечно, нас не послушают. Однако Ярмыш нагнетает настолько бодро и старательно, что впору начать в отравлении Вождя подозревать ее саму. Мы бы на месте полиции – непременно начали, если даже не всерьез, то хотя бы для профилактики паникерства».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал Навальному выздоровления и заверил, что к его лечению привлечены лучшие врачи. Дональд Трамп сообщил, что США изучают информацию о госпитализации оппозиционера. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили о готовности предоставить Навальному лечение. Немецкая правозащитная организация «Кино за мир» организовала вылет в Омск специального медицинского самолета, чтобы доставить политика в Берлин для лечения. Однако консилиум врачей, прибывший в Омск из Москвы, признал состояние оппозиционера нетранспортабельным. По мнению медиков, Навальный остается в стабильно тяжелом состоянии, которое опасно для транспортировки.

Депутат Госдумы Антон Горелкин рассуждает о возможности перевезти Навального в Германию:

«Согласно российскому медицинскому законодательству, только врачи или консилиум врачей решает, можно ли транспортировать пациента. Потому что врач несет ответственность за результат этой транспортировки. Если пациент при перевозке умрет – спросят с врача. Это к тому, почему омские врачи не хотят рисковать и отпускать подключенного к ИВЛ Навального в долгий полет из Омска в ФРГ (часов 7-8 лететь, наверное). <…> Я не могу оценить, насколько перестраховываются врачи, не отпуская Навального в Германию. Но уверен, все они уже прокляли тот день, когда к ним вместе с пациентом заехали в больницу журналисты, сотрудники ФБК, полиция и спецслужбы. Будь они уверены, что пациент перенесет полет – отпустили бы с радостью. Меньше всего им надо все, что сейчас вокруг них происходит. Тем более, Песков уже сказал, что вывозу никто во власти препятствовать не станет».

