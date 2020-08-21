Телеграм лечит Навального, а малийцы перегнали белорусов
Экстренная госпитализация Навального
В четверг самолет, на котором глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Его поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, в сознание он не приходил. По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, перед вылетом из Томска Навальный ничего не ел и не пил, кроме чая в аэропорту. По мнению Ярмыш, оппозиционера могли отравить. Однако врачи не обнаружили в организме Навального ядов. Расследованием случившегося занимаются полиция и Следственный комитет.
Член Общественной палаты РФ Мария Бутина рассуждает о том, кому выгодно отравление Навального:
«России травить Навального НЕ выгодно, ибо болезнь вызывает жалость к оппозиции и поднимает ее рейтинги, а также дает поводы для спекуляции Западу. Зато травить Навального выгодно Западу, причем даже заморачиваться с легендой не надо, стереотип уже сформирован: чай да яд – явная отсылка к Литвиненко и Скрипалям. Ну, вы поняли. Да, и реакция оппозиции на отравление в прежнем стиле: тут же бросилась подыгрывать своим кураторам-спонсорам».
«Доктор прописал» считает, что об отравлении говорить некорректно:
«После произошедшего с Алексеем Навальным ориентироваться все же будем на информацию от врачей, а не от его пресс-секретаря Киры Ярмыш и сотрудников ФБК. Пока официально не будет поставлен диагноз, никаких спекуляций на тему отравления или каких-либо других версий. Человек в тяжелом состоянии, в реанимации. Так что единственное пока, что можно пожелать – быстрого выздоровления».
«Процедуры & Ритуалы» рассуждают о перспективах оппозиционного движения в связи с произошедшим:
«Услышали тут у коллег, что с "лидером может закончиться и протест". Во-первых, Алексей Навальный может оклематься и резко набрать политического капитала (сценарий Ющенко). Во-вторых, даже при неблагоприятном исходе есть плеяда пусть и не замечаемых всеми, но вполне перспективных молодых лидеров протеста (тот же Егор Жуков), способных "подхватить знамя". В-третьих, важно учитывать тренды в области протестов и восстаний. Сейчас время "сетевых" протестов – с символом, но без лидера (Гонконг, Хабаровск, Белоруссия). В-четвертых, в протестах прошлого поколения лидер часто рождался в ходе протеста (ближайшие примеры в большей или меньшей степени – Боливия, Венесуэла, Судан). В общем, как бы ни сложилась ситуация, протест точно не "схлопнется". И дальше все будет только интереснее и ярче».
«Всевидящее око» желает соратникам Навального быть сдержаннее:
«Наш любимый оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу. Желаем ему скорейшего выздоровления безо всяких негативных последствий для его оппозиционного политического организма, разумеется. А вот его соратнице Кире Ярмыш и остальному окружению желаем в подобных случаях вести себя как-нибудь иначе. И не накручивать вполне намеренно панику по сценарию "отравили-отравили, проклятые кремлевские фашисты". Считайте, что это традиционно-формальные пожелания, как "успехов в новом году" – потому что они, конечно, нас не послушают. Однако Ярмыш нагнетает настолько бодро и старательно, что впору начать в отравлении Вождя подозревать ее саму. Мы бы на месте полиции – непременно начали, если даже не всерьез, то хотя бы для профилактики паникерства».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал Навальному выздоровления и заверил, что к его лечению привлечены лучшие врачи. Дональд Трамп сообщил, что США изучают информацию о госпитализации оппозиционера. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили о готовности предоставить Навальному лечение. Немецкая правозащитная организация «Кино за мир» организовала вылет в Омск специального медицинского самолета, чтобы доставить политика в Берлин для лечения. Однако консилиум врачей, прибывший в Омск из Москвы, признал состояние оппозиционера нетранспортабельным. По мнению медиков, Навальный остается в стабильно тяжелом состоянии, которое опасно для транспортировки.
Депутат Госдумы Антон Горелкин рассуждает о возможности перевезти Навального в Германию:
«Согласно российскому медицинскому законодательству, только врачи или консилиум врачей решает, можно ли транспортировать пациента. Потому что врач несет ответственность за результат этой транспортировки. Если пациент при перевозке умрет – спросят с врача. Это к тому, почему омские врачи не хотят рисковать и отпускать подключенного к ИВЛ Навального в долгий полет из Омска в ФРГ (часов 7-8 лететь, наверное). <…> Я не могу оценить, насколько перестраховываются врачи, не отпуская Навального в Германию. Но уверен, все они уже прокляли тот день, когда к ним вместе с пациентом заехали в больницу журналисты, сотрудники ФБК, полиция и спецслужбы. Будь они уверены, что пациент перенесет полет – отпустили бы с радостью. Меньше всего им надо все, что сейчас вокруг них происходит. Тем более, Песков уже сказал, что вывозу никто во власти препятствовать не станет».
Ситуация в Белоруссии
Авторы телеграм-каналов обсуждают продолжающиеся в Белоруссии акции сторонников и противников президента Александра Лукашенко, попытки Координационного совета белорусской оппозиции добиться передачи власти и перспективы Лукашенко удержаться на своем посту.
«Пул N3» предлагает выход:
«Все говорят, что у Лукашенко не осталось путей для выхода из ситуации с сохранением лица и прочих частей тела. Да бог с вами! Прекрасный, широкий, светлый путь лежит перед Александром Григорьевичем, прямой, как дорога к счастью, – решительная интеграция с Россией. Как говорится, пришло время! Вчера было рано, завтра будет поздно, сегодня после обеда в самый раз. Зеленый свет всем морозившимся до сих пор дорожным картам. То самое скорейшее объединение наднациональных органов, общие пространства всего на свете – от валюты и сотовой связи до армии и спецслужб. Все же давным-давно прописано в официальных документах, надо просто взять и сделать. Братские народы, общая история-культура-вера-язык и все прочее. С сохранением национальной идентичности, разумеется, вон в Крыму три официальных языка. Или кто-то тут против России? И через полгода все довольны: народы в единой семье, Беларусь под надежной защитой, Лукашенко – вице-спикер Совета федерации России и Белоруссии, Коля – студент МГИМО и лидер молодежного движения "Общая судьба"».
«Политген» рассуждает о стратегии для России:
«Среди уличных лидеров протеста сегодня нет инкорпорированных пророссийских активистов. Политический актив протеста ориентирован на Польшу и Литву. Фактически это никак не может привести к "армянскому" сценарию, потому что никакая здравая политическая сила не будет (и не может) опираться на активистов, ею не взращенных. Принуждать же к любви пасынков экономическими методами – не лучшее решение. Практика и опыт предыдущих конфликтов на постсоветском пространстве показывает, что у нас совершенно не поставлена работа с уличными движениями, предпочтение отдается взаимодействию с элитами. В Украине было что-то, но этого чего-то не хватило ни на Харьков, ни на Одессу. <…> Анти-лукашенковские митинги не превратятся в пророссийские по мановению волшебной палочки, скорее на улицах Минска появятся (и уже появляются) флаги Евросоюза, но не России. Налаживание сетевой работы во время возможного переходного периода в РБ становится для РФ делом стратегической важности».
«Мейстер» предлагает комментаторам белорусских событий не преувеличивать роль правящей элиты:
«Наблюдатели не учитывают, что Лукашенко за 26 лет правления поменял 10 премьер-министров, свыше 500 министров и пару десятков тысяч чиновников рангами поменьше. В Белоруссии нет устойчивой и хоть сколько-то самостоятельной относительно президента правящей элиты, обладающей независимыми от него силой и влиянием. Консолидирована правящая элита или расколота – совсем не столь важно, как кажется. Внимание должно быть обращено на гораздо более широкий круг – на господствующий класс в целом, а не только на его политически активную часть. И вот здесь легко констатировать, что интерес господствующего класса и президента Лукашенко разошлись давно и всерьез. В повестке господствующего класса – приватизация и превращение из управляющих государственным имуществом в собственников. В повестке Лукашенко – сохранение существующей системы государственного капитализма. В этом контексте забастовочная активность тружеников крупных госпредприятий совершенно понятна: администрации этих предприятий поощряют митинги и забастовки. Отдельно скажем об удивляющем некоторых наблюдателей парадоксе: белорусские рабочие действуют против своих материальных интересов – они борются за то, чтобы стать безработными. Но в свете сказанного выше ничего удивительного в этом нет: рабочие действуют под контролем господствующего класса и в его, а не в своих интересах».
«Фетисов. Мнение» пишет о реакции Запада:
«ЕС, грозивший жесткими санкциями против Лукашенко и его окружения, сбавил обороты и предложил нечто невнятное вроде запрета на въезд в Литву. Уж это Лукашенко как-нибудь переживет. Настрой Путина и его сигналы о том, что Россия настаивает на сохранении территориальной целостности Белоруссии, в ЕС считали правильно. Сыграла свою роль и позиция Трампа, обозначившего свое желание вести разговор по Белоруссии непосредственно с Москвой. Сама же Москва сбавляет градус риторики в отношении Лукашенко, хотя и начинает показывать наличие вопросов к легитимности прошедших выборов. Все это ведет к тому, что если не произойдет радикализации протеста в Белоруссии, то Лукашенко выигрывает месяц-два до своего ухода».
Задержание россиян в Белоруссии как неудачная спецоперация украинских спецслужб
Главред украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов и «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в спецслужбах сообщили, что 33 россиянина, задержанные в Белоруссии и позже переданные России (за исключением одного с белорусским паспортом), в Минск выманила Служба безопасности Украины (СБУ). Россиян, воевавших в Донбассе, планировалось переправить в Киев и использовать для обмена пленными с Россией. По данным источников, СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) готовили эту спецоперацию больше года. В конце июля военные доложили о завершающей фазе операции на совещании у Владимира Зеленского, где присутствовало несколько человек, в том числе глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Он попросил перенести операцию на несколько дней, чтобы не срывать перемирие в Донбассе. После этого совещания информация о планах СБУ и ГУР МО попала к ФСБ России, а россиян задержали белорусские силовики.
В начале августа, пишут Бутусов и «Украинская правда», начальник ГУР МО Василий Бурба отчитался о провале операции и заявил о предательстве, потребовав проверить на полиграфе всех, кто присутствовал на июльском совещании. Зеленский проверку проводить отказался, а Бурбу уволил.
Новый начальник ГУР МО Кирилл Буданов назвал неправдой информацию о том, что украинские силовики готовили такую операцию.
«Комсомольская правда» еще в начале августа опубликовала расследование своего корреспондента Александра Коца, который со ссылкой на источник в российских спецслужбах писал, что задержание россиян – результат провокации СБУ. «Мюсли вслух» злорадствуют:
«Не успела прогрессивная общественность хорошенько посмеяться над материалом @sashakots в КП о том, что "33 богатырей" заманили в Минск украинские спецслужбы ("ну надо же выдумать этакую чушь"), как со стороны СБУ и ГУР Минобороны Украины последовал каминг-аут сразу через 2 рупора – "Украинскую правду" и главреда сайта Цензор.НЕТ Бутусова. Да, рассказали анонимные источники, это была наша операция, мы хотели заманить воевавших в Донбассе "русских террористов" через Минск на Украину и здесь задержать, но все сорвалось из-за предательства на самом верху, в офисе президента Украины. И, видимо, для вящего огорчения прогрессивной общественности популярная телеведущая и влогер Янина Соколова опубликовала аудиозапись разговора офицера СБУ с Денисом Харитоновым (одним из задержанных в Минске), не оставляющую места для сомнений – в самом деле, имела место операция украинских спецслужб по заманиванию в ловушку ветеранов войны в Донбассе. Наши соболезнования прогрессивной общественности».
Политолог Семен Багдасаров ждет реакции Минска:
«Агент СБУ Дмитрий Гордон, весьма зачастивший на российских телеканалах и радиостанциях (в частности, "Эхо Москвы") подтвердил телеканалу "Дождь" информацию о провокации украинских спецслужб. <…> Между тем, извинений с белорусской стороны за задержание наших граждан до сих пор не поступило».
«Темник» считает все изложенное удобной версией:
«Если абстрагироваться от истины, от того, что произошло на самом деле, то версия о коварных спецслужбах Украины удобна для России и Белоруссии. Аудиториям двух стран дается хоть какое-то объяснение странного инцидента. И почему после него общение продолжается как ни в чем не бывало».
Источники «Украинской правды» и «Цензор.нет» утверждают, что россияне, согласно плану спецслужб Украины, должны были вылететь из Минска в Стамбул. В небе над Украиной сотрудник СБУ под видом одного из пассажира должен был изобразить плохое самочувствие, чтобы самолет сел в Киеве. Там бы граждан России задержали.
«Шрайк» видит в этом плане слабые места:
«Что меня смущает во всем этом. Непонятно откуда берется уверенность, что самолет сел бы в Киеве. Вроде бы агент СБУ должен был сымитировать припадок, но в этом случае экипаж мог принять решение вернуться в Минск или долететь, например, до Одессы или куда подальше. Зайти в самолет международного рейса и начать задерживать пассажиров – не раз плюнуть. Самолет в этом случае приравнивается к иностранной территории. Все это спровоцировало бы международный скандал. Странно рассчитывать, что такую операцию одобрил бы Зеленский, который только в Украине косплеит Лукашенко, а в отношениях с Путиным изображает милого зайчика. Тем не менее, свидетельств много, та же УП подтверждает со ссылкой на свои источники. Поэтому в то, что из ОП сливается все что угодно и кому угодно, я верю сразу и безоговорочно. Но хотелось бы прояснить вышеуказанные непонятности. Обвинения серьезные. Требование, чтобы все участники совещания в ОП прошли полиграф, выглядит разумным».
«Ебулдинский спец» предполагает, что украинские спецслужбы могли изменить свой план именно из-за этих слабых мест:
«Картина вырисовывается крайне противоречивая и загадочная. Например, новый начальник ГУР МО Буданов отрицает саму спецоперацию по 28-ми участникам боев на Донбассе. В то же время Офис президента Украины не отрицает, что она обсуждалась с прежним руководителем ГУР Бурбой и Баранецким из СБУ. Где разгадка? Возможно, в авиакомпании. В какой-то момент, учитывая накал обстановки в РБ, на Украине решили, что "московский след" более перспективен, нежели скандал с Турцией (и не только), ведь это на рейс турецкой авиакомпании были приобретены в Киеве билеты. (В скандал, естественно, никто бы всерьез не поверил, учитывая тесную связь украинских и турецких спецслужб.) А тут еще замаячил срыв перемирия, что не сулило выгод Ермаку. Поэтому логика определенная была: вместо сразу двух скандальных минусов – один плюс в виде разборок Лукашенко с Москвой».
Запрет движения АУЕ
Верховный суд по иску генпрокурора России Игоря Краснова признал экстремистским движение АУЕ («Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство») и запретил его деятельность.
«Территория здравого смысла» считает, что значимость судебного решения сложно преуменьшить:
«Многие видят в АУЕ повседневный уклад российских пространств, свод понятий для безусловного исполнения, реально действующий закон. Говорят, что АУЕ с криминальным подтекстом повторяет постулаты "глубинного народа": пренебрежение законом, насмешка над правом, исключительность насилия, лицемерие и обирание подневольных. Нет иной правды, кроме воли начальника. В этой связи Верховный Суд отважно разрушает самую гнилую нашу "скрепу", ограждая подрастающее поколение от вбиваемого АУЕ рабства. Другое дело, как будет это решение реализовываться на практике».
«KALOY.RU» не понимает, как будет реализовано решение суда:
«Я не совсем понимаю, как власти хотят реализовать запрет: АУЕ – это не движение, а криминальная субкультура, чьи ценности определенным образом регламентируют жизненные приоритеты. И пока эти приоритеты не выходят за рамки закона, как их запретить?»
«АДЕКВАТ» тоже рассуждает о перспективах правоприменения:
«АУЕ признали экстремистским движением, говорите? С перспективой примерять как организаторам, так и активистам статью 282.1 с ее весомыми сроками? Я бы так сказал: попробовать можно и даже нужно, причем задуматься о таком подходе стоило даже не вчера, вопрос перезрел давно. Но с важной оговоркой: 282.1 должна применяться не коврово к 16-летним соплякам ради зарабатывания палок (сейчас большой соблазн возникнет у многих), а именно и только к той блатной сволочи, которая реально выстраивает движение по городам и весям – и, понятно, оказывается его выгодоприобретателями на местах. Как с борщевиком, у которого, кстати, аналогий с АУЕ вообще не счесть: не вершки рубить, а сосредоточиться на корнях, иначе результата не будет, а то и окажется обратный (начни привлекать и сажать за АУЕ школоту, тем более массово – социализируешь ее ровно так, как она жаждет). И об этом СК, у которого сейчас появился новый инструмент, стоит очень крепко задуматься».
«Политтранзит» видит неочевидные плюсы в решении Верховного суда:
«На самом деле прекрасная новость не только с точки зрения общественной безопасности, но и сохранения чистоты русского языка. Возможно, теперь, когда манера публично "ботать по фене" станет чревата обвинением в экстремизме, многие наконец начнут лучше "фильтровать базар". Также теперь можно надеяться на улучшение качества многих российских сериалов – правда, для этого, вероятно, придется некоторых телевизионных сценаристов отправить на "языковую реабилитацию"».
«Мышь в овощном» пишет о расформированных Региональных управлениях по борьбе с организованной преступностью (БОП):
«Стоит вспомнить о том, что после расформирования подразделений БОП МВД России часть их кадров влилась именно в подразделения "Э". Да, на службе остались не все. Но те, кто остались – теперь у них будет возможность вспомнить свою старую работу, которая за прошедшее время отнюдь не утратила актуальности».
Военный переворот в Мали
Во вторник армейские части, дислоцированные в пригороде столицы Мали Бамако, подняли мятеж и захватили власть. Президента и премьер-министра страны арестовали.
«Zangaro Today» сомневается, что новая власть Мали будет эффективнее прежней:
«В последние десятилетия редкий военный переворот заканчивался хорошо – все они без исключения зачинаются второстепенными офицерами невысоких званий без серьезного опыта руководства страной. В Африке можно по пальцам одной руки пересчитать успешных военных во главе государств. <…> Поэтому нынешний мятеж – это крик отчаяния и радикальное политическое высказывание. На фоне продолжающейся гражданской войны, развала государственных институтов и многотысячных антиправительственных протестов профсоюзов, оппозиции, религиозных лидеров и учащейся молодежи против непопулярного правительства Ибрагима Бубакара Кейта армия оказалась в патовой ситуации. Следующим шагом должна была стать стрельба в народ – и на это военные уже не пошли, предпочтя прямое вмешательство в политический процесс под всеобщие рукоплескания зевак в Бамако».
«Directorate 4» считает, что следует ждать эскалации насилия в регионе:
«Ситуацией в регионе, несомненно, воспользуются боевики "Аль-Каиды" и [запрещенной в России террористической организации] Исламского государства, для которых Мали стала отличным логистическим центром и базой для нападений на соседние страны».
«338» интересуется реакцией Запада:
«Евросоюз и США уже приветствовали очередной демократический транзит власти в Мали или пообещали санкции за препятствование демократизации?»
Реакция Запада не заставила себя ждать. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон, ранее поддержавший протестующих оппозиционеров в Белоруссии, выступил с осуждением военного мятежа в Мали. «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ» наблюдает:
«Макрон был вынужден оторваться от любования благолепными протестующими в Белоруссии, чтобы решить, как посподручнее разобраться с преступными смутьянами в Мали, через семь лет после демократических авиаударов снова возжелавших повышения зарплат на французских золотых приисках».
«Улыбаемся & Машем» рассказывает, при чем тут Россия:
«Страны ЕС в пылу своего противостояния с "последним диктатором" Европы Александром Лукашенко, похоже, допустили значительный провал в своем "черном тылу" – в Мали. Лидер профранцузской властной группы Карим Кейта арестован, большинство министерств захвачены военными, столица страны Бамако охвачена грандиозными антифранцузскими манифестациями и волнениями. Между тем, за путчем военных, который поддержали все слои населения, стоит полковник Садио Камара, недавно вернувшийся из России, где он находился в учебной командировке (об этом сообщают многие африканские СМИ). Шах и мат геостратегам из Брюсселя, которые ожидали вторжения России в Белоруссию, а получили вторжение в Мали»
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
947 тыс.+4 870 / сут.
Умерли
16 189+90 / сут.
Выздоровели
761 тыс.+5 817 / сут.
- Адвокат списал признание Ефремовым вины на алкоголь
- Адвокат Ефремова заявил о расстройстве личности у актера
- Сын Зеленского переболел COVID-19
- Украина усилила охрану границы с Белоруссией
- Омские врачи поставили диагноз Навальному
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru