Всё дело в воле: в России не видят проблемы во вражеских беспилотниках

Российской армии не страшны любые атаки, а отечественные вооружения уже проявили себя в Сирии, подтвердил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее во вторник, 2 ноября президент Владимир Путин на совещании с представителями вооруженных сил в Сочи заявил, что Россия научилась эффективно отражать атаки беспилотников.