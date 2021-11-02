Всё дело в воле: в России не видят проблемы во вражеских беспилотниках
Российские ПВО готовы к любым военным действиям, это лишь дипломатический вопрос, уверен военный эксперт Владимир Прихватилов.
Российской армии не страшны любые атаки, а отечественные вооружения уже проявили себя в Сирии, подтвердил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее во вторник, 2 ноября президент Владимир Путин на совещании с представителями вооруженных сил в Сочи заявил, что Россия научилась эффективно отражать атаки беспилотников.
«Россия обладает серьезной системой ПВО, против которой все эти беспилотники ничего не значат. Потом, у нас существуют системы радиоэлектронного подавления беспилотников. В качестве примера я могу назвать несколько запоздалую разработку американцев, систему Leonidas, которая сбивает беспилотники с помощью электромагнитного излучения, но это вообще-то давно известно. Российские вооруженные силы в состоянии оказать противодействие любым массированным атакам, любым беспилотникам, это не вопрос. Здесь важно взаимодействие родов войск, нужны военно-воздушные силы, нужны спутниковые группировки, которые есть у нас. Это всё известно на уровне оперативных управлений Генштаба, проблем с этим нет», - уверен военный эксперт.
При этом Прохватилов отметил, что проблемы остаются на уровне дипломатических отношений.
«Проблемы есть в дипломатических нюансах, в разных, прости господи, Минских соглашениях. Но не могут там два-три десятка беспилотников создать какую-либо угрозу российской армии. Вот мои друзья, бывшие героические ополченцы Донбасса, давно уже разрабатывают вопрос противодействия роям беспилотников на уровне простеньких легкомоторных самолетов, кукурузников. Это несложно, здесь вопрос политической воли. Я сам военный университет закончил, нет никакой проблемы сбивать эти беспилотники. Идет большая игра, вот и всё. Безусловно, когда говорят о беспилотниках, имеют в виду обострение ситуации на Донбассе. Ну так известны же аэродромы базирования этих беспилотников. Вы же не думаете, что вывести из строя эти аэродромы является чем-то сложным? Нет, нет и нет», - подчеркнул он.
Прохватилов подтвердил, что системы ПВО показали свою эффективность в ходе сирийского конфликта.
«Эффективность обороны против беспилотников была нормально сработана в Сирии, хотя, опять же, идет большая политическая игра, и ни турки, ни наши не хотят никого там сильно напрягать. Сейчас нет такой возможности, нет таких вот предельно отмороженных боевых действий. Украинцы чуть-чуть пытаются, запустили один беспилотник, другой, разбомбили какую-то гаубицу, и смотрят, как на это отреагируют. Но это называется "вскрытие системы противовоздушной обороны", и мы не должны на это реагировать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что назначение Дмитрия Яроша на пост советника главнокомандующего вооруженными силами Украины повлияет только его зарплату, но не на обстановку у линии соприкосновения в Донбассе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+39 008 / сут.
Умерли
241 тыс.+1 178 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+30 905 / сут.
- «Клоунада»: Запашный возмутился решением Собянина закрыть цирки
- Названы два важных правила поездок в условиях тумана
- СМИ: Мурашко отчитал медиков-антипрививочников на заседании штаба
- Самолёт Wizz Air с россиянами вернулся из Киева в Будапешт
- Ребенку стало плохо на борту самолёта, вынужденно севшего в Нижним Новгород из-за тумана
- «Единая Россия» исключила депутата Марченко за голосование против бюджета
- Зеленский прогулял своё выступление на климатическом саммите в Глазго
- В МВД предложили снимать отпечатки пальцев у мигрантов
- МЧС: Москва останется в тумане до конца дня
- Привитых первым компонентом перестанут пускать в свердловские ТЦ с начала зимы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru