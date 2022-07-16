Володин: Поставляемые Киеву ракеты из США и Брюсселя могут прилететь к владельцам

Из-за непрофессионализма украинских военных поставляемые Киеву из США и Брюсселя ракеты могут вернуться к свои владельцам. Об этом заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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«Принцип бумеранга. Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы считает, что США, затягивая конфликт «до последнего украинца», делают из Европы заложника, к которому ракеты также могут вернуться.

Ранее в субботу, 16 июля, глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания наращивать действия Вооруженных сил РФ на всех направлениях. Цель – исключить массированные удары Киева по гражданской инфраструктуре, мирным гражданам в Донбассе и других регионов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаСШАРакетыУкраинаВячеслав Володин
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