Володин: Поставляемые Киеву ракеты из США и Брюсселя могут прилететь к владельцам
Из-за непрофессионализма украинских военных поставляемые Киеву из США и Брюсселя ракеты могут вернуться к свои владельцам. Об этом заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Принцип бумеранга. Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно», — подчеркнул Володин.
Спикер Госдумы считает, что США, затягивая конфликт «до последнего украинца», делают из Европы заложника, к которому ракеты также могут вернуться.
Ранее в субботу, 16 июля, глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания наращивать действия Вооруженных сил РФ на всех направлениях. Цель – исключить массированные удары Киева по гражданской инфраструктуре, мирным гражданам в Донбассе и других регионов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru