«Принцип бумеранга. Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы считает, что США, затягивая конфликт «до последнего украинца», делают из Европы заложника, к которому ракеты также могут вернуться.

Ранее в субботу, 16 июля, глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания наращивать действия Вооруженных сил РФ на всех направлениях. Цель – исключить массированные удары Киева по гражданской инфраструктуре, мирным гражданам в Донбассе и других регионов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

