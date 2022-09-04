Власти Херсона фиксируют рост требований о проведении референдума

По его словам, подготовка к референдуму уже идет.

«Он в любом случае состоится, ничего этому не помешает. Неоднократно говорили мы, что нацисты в Херсон не зайдут. Люди после обстрелов нацистами еще больше требуют проведения референдума. Ну как можно стрелять по гражданскому населению, по своим же? Обстрелы только увеличивают желание людей идти на референдум, мне постоянно пишут и требуют, чтобы мы уже что-то сделали с этим, ударили по ним», - заявил Стремоусов.

Ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в эфире НСН не исключил, что референдум о статусе Запорожской и Херсонской областей может пройти уже в сентябре.

«Я, конечно, не уверен, что к 11 сентября боевые действия на Украине вообще закончатся, но вероятней всего, к этому моменту они будут идти так далеко от Херсонской и Запорожской областей, что Украина не сможет помешать выборам», - заключил Вассерман.

