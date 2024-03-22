Орбан допустил, что Запад отправит войска на Украину через 2-3 месяца

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовится к отправке военных на Украину, напоминает телеканал «360». При этом в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщили об отсутствии планов отправлять свои войска на украинскую территорию.

Позже в Кремле предупредили, что направление каких-либо иностранных контингентов на Украину чревато «очень негативными, вплоть до непоправимых» последствиями.

