Орбан допустил, что Запад отправит войска на Украину через 2-3 месяца

Западные страны могут решить отправить свои войска на Украину через 2-3 месяца, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает РИА Новости.

Толстой: Военные РФ будут уничтожать всех французских солдат на Украине

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовится к отправке военных на Украину, напоминает телеканал «360». При этом в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщили об отсутствии планов отправлять свои войска на украинскую территорию.

Позже в Кремле предупредили, что направление каких-либо иностранных контингентов на Украину чревато «очень негативными, вплоть до непоправимых» последствиями.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ВоеннослужащиеУкраинаВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры