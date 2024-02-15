СМИ: Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России на встрече послов

Венгрия заблокировала 13-ый пакет санкций Евросоюза против России на встрече послов стран, пишет The Financial Times со ссылкой на чиновников.

Отмечается, что Венгрия стала единственной страной, которая проголосовала против введения ограничений. По данным СМИ, посол Будапешта в ЕС запросил дополнительное время для анализа содержания предложений.

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Ранее сообщалось, что страны Евросоюза готовятся утвердить 13-й пакет антироссийских санкций в понедельник, 19 февраля. На этот день запланирована встреча министров иностранных дел стран - членов Евросоюза. Ожидается, что новые ограничения введут в действие к 24 февраля. О каких конкретно санкциях идет речь не уточняется.

По данным СМИ, ограничения могут затронуть 200 граждан и юрлиц из РФ, включая несколько десятков российских и белорусских офицеров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюзВенгрия

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