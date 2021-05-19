Великобритания призвала Россию не выходить из ДОН

Великобритания призывает Россию пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), вернуться к его соблюдению и конструктивному сотрудничеству с другими участниками соглашения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

В МИД заявили, что ответа от США по ДОН так и не последовало

Ранее в среду депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания единогласно приняли решение о денонсации ДОН.

По словам представителя британского МИД, Лондон разочарован решением Москвы «после своего продолжающегося несоблюдения международных обязательств».

«Договор вносит важный вклад в европейскую безопасность, усиливая военную прозрачность и обеспечивая доверие между странами», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее политолог Алексей Мартынов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия была вынуждена выйти из ДОН из-за США, и теперь мир стал еще ближе к катастрофе.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:ДоговорРоссияВеликобритания
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