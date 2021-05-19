Госдума денонсировала Договор по открытому небу

Накануне сенатор Леонид Слуцкий заявил, что Совет Федерации отложит рассмотрение вопроса о денонсацмм Договора по открытому небу. Планировалось, что сенаторы обсудят этот вопрос 19 мая. Однако, по словам Слуцкого, его рассмотрение состоится «чуть позже».

Договор по открытому небу вступил в силу с 1 января 2002 года, он символизировал укрепление доверия в Европе после холодной войны: 34 страны-участницы получили право открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Однако год назад Соединенные Штаты запустили процедуру выхода из соглашения, которая завершилась 22 ноября. А в январе нынешнего года о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. В МИД РФ пояснили, что Вашингтон своими действиями нарушил баланс интересов других государств.



