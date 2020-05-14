Валуева насмешил вопрос о «блокаторах вируса», замеченных у депутатов
Бывший профессиональный боксёр, депутат Госдумы Николай Валуев поделился с НСН своими «рецептами» от коронавируса COVID-19.
Некоторые депутаты Госдумы начали предохраняться от нового коронавируса нетрадиционными способами. Так, депутат Госдумы Игорь Моляков 13 мая обратил внимание на то, что некоторые его коллеги носят значки, по виду напоминающие белые кресты, передаёт «Интерфакс». Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ответ на это предложил спросить об их предназначении у самих депутатов.
«Насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус», - отметил он.
Как пишет «Русская служба Би-би-си», речь идёт о «блокаторе вирусов» Ecom Air Mask японского производства. Это средство с недоказанной эффективностью — приборы якобы выделяют диоксид хлора, который будто бы подавляет бактерии в радиусе одного метра.
Депутат Госдумы Николай Валуев, отвечая на вопрос о подобных «оберегах» и «блокаторах» в эфире НСН, дал понять, что крайне скептически относится к подобным устройствам.
«Не смешите меня. Это тема мошенников, которые всё это продают», - сказал он.
По словам Валуева, он предпочитает традиционные методы: «Против заражения — маски, антисептики, перчатки. А если для поддержания здоровья — это физкультура, спорт».
Выяснилось, что «блокатор вирусов» носит, например, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов. Он сказал «Русской службе Би-би-си», что купил прибор за тысячу рублей, но в его эффективности не уверен. По словам Свинцова, чтобы уберечься от COVID-19, он использует «всю чушь, какую пишут в интернете»: «А вдруг».
В начале апреля загадочный бейдж заметили на пиджаке у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он сообщил интересующимся журналистам, что сам купил «блокатор вирусов» в аптеке. Его «блокатор», как известно, не выручил: 12 мая стало известно, что спикер Кремля и его супруга Татьяна Навка находятся в больнице с коронавирусом.
Песков в интервью «Коммерсанту» рассказал, что после публикаций в СМИ перестал носить «антивирусный» бейдж на публике, но продолжал возить с собой в машине.
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