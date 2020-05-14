Валуева насмешил вопрос о «блокаторах вируса», замеченных у депутатов

«Насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус», - отметил он.

Как пишет «Русская служба Би-би-си», речь идёт о «блокаторе вирусов» Ecom Air Mask японского производства. Это средство с недоказанной эффективностью — приборы якобы выделяют диоксид хлора, который будто бы подавляет бактерии в радиусе одного метра.

Депутат Госдумы Николай Валуев, отвечая на вопрос о подобных «оберегах» и «блокаторах» в эфире НСН, дал понять, что крайне скептически относится к подобным устройствам.

«Не смешите меня. Это тема мошенников, которые всё это продают», - сказал он.

По словам Валуева, он предпочитает традиционные методы: «Против заражения — маски, антисептики, перчатки. А если для поддержания здоровья — это физкультура, спорт».

Выяснилось, что «блокатор вирусов» носит, например, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов. Он сказал «Русской службе Би-би-си», что купил прибор за тысячу рублей, но в его эффективности не уверен. По словам Свинцова, чтобы уберечься от COVID-19, он использует «всю чушь, какую пишут в интернете»: «А вдруг».

В начале апреля загадочный бейдж заметили на пиджаке у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он сообщил интересующимся журналистам, что сам купил «блокатор вирусов» в аптеке. Его «блокатор», как известно, не выручил: 12 мая стало известно, что спикер Кремля и его супруга Татьяна Навка находятся в больнице с коронавирусом.