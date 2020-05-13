Володин рассказал, сколько депутатов Госдумы заразились COVID-19

Между тем, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией. Как пишет РИА Новости, представитель Кремля рассказал, что он находится в больнице.

«Да. Заболел. Лечусь», — сообщил Песков.

Он также рассказал, когда в последний раз контактировал с Владимиром Путиным лично. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь главы государства заявил, что его личная встреча с президентом была больше месяца назад. Между тем, президент России, как напоминают "Дни.ру", продолжает соблюдать режим самоизоляции в резиденции в Ново-Огарево, все встречи переведены в онлайн-режим.

К слову, COVID-19 также выявлен у премьер-министра России Михаила Мишустина, главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.

