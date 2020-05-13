Володин рассказал, сколько депутатов Госдумы заразились COVID-19
C начала распространения коронавирусной инфекции в России COVID-19 заразились пять депутатов Госдумы. Как пишет ТАСС, об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что в настоящий момент двое парламентариев находятся на в больницах, ещё двое проходят лечение от COVID-19 дома, пишет RT.
Между тем, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией. Как пишет РИА Новости, представитель Кремля рассказал, что он находится в больнице.
«Да. Заболел. Лечусь», — сообщил Песков.
Он также рассказал, когда в последний раз контактировал с Владимиром Путиным лично. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь главы государства заявил, что его личная встреча с президентом была больше месяца назад. Между тем, президент России, как напоминают "Дни.ру", продолжает соблюдать режим самоизоляции в резиденции в Ново-Огарево, все встречи переведены в онлайн-режим.
К слову, COVID-19 также выявлен у премьер-министра России Михаила Мишустина, главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.
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