Псаки: В Вашингтоне просчитывают последствия новых антироссийских санкций
В президентской администрации Джо Байдена сейчас рассматривают возможность введения новых санкций против России, причём в области углеводородов. Об этом в эфире телеканала CNN сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Вместе с тем, по её словам, в Вашингтоне опасаются, что новые меры, вводимые против Москвы, ударят по рядовым американцам и обрушат мировые рынки энергоносителей.
Как подчеркнула Псаки, повышение цен на газ и нефтепродукты это то, чего Байден хочет меньше всего.
Ранее цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE приблизилась к 113 долларам за баррель.
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