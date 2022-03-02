Псаки: В Вашингтоне просчитывают последствия новых антироссийских санкций

Вместе с тем, по её словам, в Вашингтоне опасаются, что новые меры, вводимые против Москвы, ударят по рядовым американцам и обрушат мировые рынки энергоносителей.

Как подчеркнула Псаки, повышение цен на газ и нефтепродукты это то, чего Байден хочет меньше всего.

Ранее цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE приблизилась к 113 долларам за баррель.

