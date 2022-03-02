Псаки: В Вашингтоне просчитывают последствия новых антироссийских санкций

В президентской администрации Джо Байдена сейчас рассматривают возможность введения новых санкций против России, причём в области углеводородов. Об этом в эфире телеканала CNN сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Вместе с тем, по её словам, в Вашингтоне опасаются, что новые меры, вводимые против Москвы, ударят по рядовым американцам и обрушат мировые рынки энергоносителей.

Как подчеркнула Псаки, повышение цен на газ и нефтепродукты это то, чего Байден хочет меньше всего.

Ранее цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE приблизилась к 113 долларам за баррель.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:Санкции СШАСанкции Против РоссииСШАБелый Дом
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