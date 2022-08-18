В МИД оценили возможность прямого столкновения РФ с США и НАТО

По его словам, «в полной мере реализовывать цели и задачи» специальной военной операции на Украине российской армии позволяет современное и высокоточное обычное вооружение.

«Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах», - заключил он.

Ранее Нечаев заявил, что Россия, согласно военной доктрине страны, может применить ядерное оружие только в качестве самообороны или при угрозе существования государства.

