В МИД оценили возможность прямого столкновения РФ с США и НАТО
Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы, сообщает РИА Новости.
По его словам, «в полной мере реализовывать цели и задачи» специальной военной операции на Украине российской армии позволяет современное и высокоточное обычное вооружение.
«Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах», - заключил он.
Ранее Нечаев заявил, что Россия, согласно военной доктрине страны, может применить ядерное оружие только в качестве самообороны или при угрозе существования государства.
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