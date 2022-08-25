В Совфеде заявили, что переворот на Украине могли бы осуществить ВСУ

По его словам, ранее оно поднималось, когда была другая ситуация и «когда были спонсоры специальные - зарубежные и внутренние». Кроме того, существует жёсткий контроль со стороны Службы безопасности Украины (СБУ), отметил он.

Джабаров выразил мнение, что устроить на Украине переворот могли бы Вооружённые силы (ВСУ).

«Военные могли бы, если у них созреет такой план. У них и потенциала хватит, и это сила. Потому что с военными СБУ не справится, если что», - подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к украинским военным с призывом взять власть в стране свои руки.

