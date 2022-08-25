В Совфеде заявили, что переворот на Украине могли бы осуществить ВСУ
Первый замглавы международного комитета Совета федераций РФ Владимир Джабаров заявил, что гражданское население Украины не поднимется против действующих властей страны, сообщает РИА Новости.
По его словам, ранее оно поднималось, когда была другая ситуация и «когда были спонсоры специальные - зарубежные и внутренние». Кроме того, существует жёсткий контроль со стороны Службы безопасности Украины (СБУ), отметил он.
Джабаров выразил мнение, что устроить на Украине переворот могли бы Вооружённые силы (ВСУ).
«Военные могли бы, если у них созреет такой план. У них и потенциала хватит, и это сила. Потому что с военными СБУ не справится, если что», - подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин обратился к украинским военным с призывом взять власть в стране свои руки.
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