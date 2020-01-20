В рабочей группе опровергли дату голосования по поправкам Конституции
Сенатор Лилия Гумерова в эфире НСН заявила, что работа над поправками ведется оперативно, но говорить о конкретных датах пока рано.
Близкие к администрации президента РФ источники РБК называют 12 апреля наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Пасхальное 19 апреля для этого не подходит, резервная дата – 26 апреля, утверждается в материале. Предполагается, что голосование пройдет после утверждения закона Госдумой и Совфедом, но до его вступления в силу.
Участвующая в рабочей группе по подготовке поправок в Конституцию председатель комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Лилия Гумерова в эфире НСН не подтвердила информацию о конкретных датах.
«Я хотела бы ещё раз процитировать коллегу Андрея Клишаса, сопредседателя рабочей группы, который очень просил СМИ не придумывать за членов рабочей группы какие-то даты, положения и события, которых не происходило», - заявила она
Ранее сенатор Клишас призвал СМИ «не заниматься ерундой и не придумывать глупости» в связи с появившейся информацией о якобы готовящейся поправке про самороспуск Госдумы.
Гумерова рассказала, что следующее заседание рабочей группы пройдет 21 января.
«Безусловно, мы настроены в первую очередь отработать все положения, которые были озвучены в послании президента. Оперативность работы безусловно будет присутствовать, поскольку контуры заданы, общее направление задано. И я думаю, что уже завтра с коллегами мы будем конкретно работать над чёткостью формулировок», - отметила она.
Сенатор подчеркнула, что сейчас первый этап большой совместной работы по положениям, которые озвучил в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин. «Я бы не стала сейчас зацикливаться на каких-то сроках, домыслах», - добавила Гумерова.
Сразу после оглашения послания спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что рассчитывает на реализацию всех конституционных поправок до конца 2020 года.
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