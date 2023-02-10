В офисе Зеленского заявили, что Украине не предлагали обменять территории на мир

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что Киеву никто не предлагал обменять территории на мир.

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Он отметил, что такие предложения не поступали ни по официальным, ни по неофициальным каналам, однако в любом случае «это был бы абсолютный нонсенс».

«Никакого мира не будет, если десять или двадцать, или тридцать процентов территории страны перейдут России. В этом случае война будет попросту продолжаться, только в другом измерении, в другом виде», - подчеркнул он.

Подоляк добавил, что подобное соглашение означало бы «капитуляцию Украины и победу России».

Ранее газета Neue Zürcher Zeitung написала, что директор ЦРУ Уильям Бернс якобы предложил России около 20% территории Украины в обмен на мир, чтобы избежать затяжного конфликта, однако в Белом доме опровергли эту информацию, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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