В США опровергли предложение России 20% территории Украины ради мира
Белый дом опроверг сведения о том, что глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США предлагал России часть украинской территории ради прекращения конфликта. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Шон Дэвитт, передает Newsweek.
Ранее газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс якобы предложил РФ около 20% территории Украины в обмен на мир, чтобы избежать затяжного конфликта. По данным издания, Москва и Киев отказались от этого плана, отмечает «Свободная пресса».
Дэвитт подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности, и в ЦРУ «скажут то же самое».
Кроме того, неназванный сотрудник управления назвал сведения о предложении по урегулированию «полностью ложными».
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