Ранее газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс якобы предложил РФ около 20% территории Украины в обмен на мир, чтобы избежать затяжного конфликта. По данным издания, Москва и Киев отказались от этого плана, отмечает «Свободная пресса».

Дэвитт подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности, и в ЦРУ «скажут то же самое».

Кроме того, неназванный сотрудник управления назвал сведения о предложении по урегулированию «полностью ложными».

