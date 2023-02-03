Песков назвал уткой сообщения о предложении США отдать 20% Украины ради мира

Ранее СМИ сообщили, что глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс якобы предлагал РФ часть территории Украины в обмен на мир, однако Москва и Киев отказались от такого предложения.

Комментируя эту информацию, представитель Кремля отметил, что она не соответствует действительности.

«Все вот это сообщение [про план США] - это утка», — подчеркнул Песков.

