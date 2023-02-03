Песков назвал уткой сообщения о предложении США отдать 20% Украины ради мира
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сведения о том, что США якобы России около 20% украинской территории ради прекращения конфликта.
Ранее СМИ сообщили, что глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс якобы предлагал РФ часть территории Украины в обмен на мир, однако Москва и Киев отказались от такого предложения.
Комментируя эту информацию, представитель Кремля отметил, что она не соответствует действительности.
«Все вот это сообщение [про план США] - это утка», — подчеркнул Песков.
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