Миронов назвал размер идеальных зарплат и пенсий в России

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что пенсия в России должна быть не менее 30 тысяч рублей, сообщает Ura.ru.

На брифинге перед 11-м съезде партии политик назвал идеальный размер различных выплат в РФ. По мнению Миронова, «стипендия должна быть не меньше 15 тысяч рублей, зарплата - 50-55 тысяч рублей, а пенсия - 30-35 тысяч рублей».

Также он добавил, что политическая сила, созданная путём объединения партий «СР», «За правду!» и «Патриоты России», будет бороться за повышение доходов россиян.

Ранее Миронов объявил, что объединённая партия официально будет называться «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», а короткое название - партия «Справедливая Россия - За правду». Политик пояснил, что лидеры партий «За правду» и «Патриоты России» Захар Прилепин и Геннадий Семигин займут должности сопредседателей партии, а сам он возглавит объединённую партию.

