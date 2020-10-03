В минобороны Армении сообщили о трех сбитых самолетах

Примерно 20 минутами ранее был сбит еще один самолет Азербайджана, отметила официальный представитель Минобороны Армении.

Также Шушан Степанян сообщила подробности военных действий на северном и южном направлениях Арцаха, где, по ее данным, «противник, сосредоточив большие силы в этих районах перешел к атаке». Она отметила, что армянской стороне удается пресекать движение противника, «нанося большие потери».

Ранее политик Сергей Миронов в эфире НСН рассказали, на каких условиях возможно перемирие в Нагорном Карабахе.

«Для Армении и Азербайджана исключен вариант вхождения в состав России, они суверенные государства. Присоединить Нагорный Карабах тоже невозможно, с 1988 года конфликт между двумя странами именно из-за этого региона», - объяснил политик.

