В минобороны Армении сообщили о трех сбитых самолетах
Два самолета Азербайджана сбила Армения. Об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в субботу, 3 октября.
Инцидент произошел утром.
«Около 08:46 на передовой линии Армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха – прим. НСН) были сбиты еще два самолета противника», - написала Шушан Степанян в своем Facebook.
Примерно 20 минутами ранее был сбит еще один самолет Азербайджана, отметила официальный представитель Минобороны Армении.
Также Шушан Степанян сообщила подробности военных действий на северном и южном направлениях Арцаха, где, по ее данным, «противник, сосредоточив большие силы в этих районах перешел к атаке». Она отметила, что армянской стороне удается пресекать движение противника, «нанося большие потери».
Ранее политик Сергей Миронов в эфире НСН рассказали, на каких условиях возможно перемирие в Нагорном Карабахе.
«Для Армении и Азербайджана исключен вариант вхождения в состав России, они суверенные государства. Присоединить Нагорный Карабах тоже невозможно, с 1988 года конфликт между двумя странами именно из-за этого региона», - объяснил политик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru