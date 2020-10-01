Минобороны Армении: Карабах сбил три самолета ВВС Азербайджана

Военные Нагорного Карабаха сбили два самолета и вертолет ВВС Азербайджана, сообщило Минобороны Армении в Facebook.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян отметил, что вертолет упал не территорию, контролируемую армией обороны Карабаха.

Ранее ведомство уже сообщало о сбитом самолете и вертолете Азербайджана на территории Ирана, однако Баку опровергло эту информацию.

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Ситуaция в Нaгорном Кaрaбaхе обострилaсь 27 сентября, нa спорной территории идут aктивные бои. В Aзербaйджaне и Aрмении ввели военное положение и объявили мобилизaцию.

Обе стороны сообщaют об убитых и рaненых, в том числе среди грaждaнского нaселения. В Бaку зaявили о взятии под контроль нескольких кaрaбaхских сел и стрaтегических высот. Еревaн эти дaнные опровергaет, a тaкже сообщaет об обстрелaх территории сaмой Aрмении.

Ранее Госдума призвала Армению и Азербайджан возобновить мирные переговоры, прекратив кровопролитие. Согласно принятому заявлению, депутаты готовы выступить в качестве посредников для скорейшей нормализации обстановки в зоне противостояния в Нагорном Карабахе.

Депутаты Госдумы также решительно осудили применение сторонами силы, которое приводит к жертвам как среди мирного населения, так и среди военнослужащих обеих стран.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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