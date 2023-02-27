В МИД Великобритании отказались от заморозки конфликта на Украине

В Лондоне не хотят видеть замороженный на неопределенный срок конфликт, сказал Бэрроу.

По его словам, Великобритания продолжит предоставлять Украине военную помощь. Поддержка ВСУ «ведет к миру», добавил советник по нацбезопасности.

В годовщину начала спецоперации Китай представил план урегулирования на Украине. В Пекине призвали отказаться от мышления холодной войны и двойных стандартов, а также соблюдать интересы участников конфликта.

Советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что никто не предлагал Киеву обменять территории на мир, передает НСН.

