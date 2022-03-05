В МИД Турции допустили эвакуацию турок из Украины через Россию

В МИД Турции допускают эвакуацию турецких граждан из Украины через Россию. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что Анкара проводит переговоры с Москвой по возможности создания гуманитарного коридора.