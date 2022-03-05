В МИД Турции допустили эвакуацию турок из Украины через Россию
В МИД Турции допускают эвакуацию турецких граждан из Украины через Россию. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.
Он отметил, что Анкара проводит переговоры с Москвой по возможности создания гуманитарного коридора.
До этого президент России Владимир Путин попросил французского лидера Эммануэля Макрона помочь в организации эвакуации иностранных граждан из Украины.
Ранее политолог Марат Баширов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что одной из важных тем переговоров России и Украины, где есть точки соприкосновения, являются гуманитарные вопросы.
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