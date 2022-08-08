В МИД РФ прокомментировали обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины

По её словам, российская сторона уже давно «призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары», так как ситуация с каждым днём «становится всё более опасной».

Она отметила, что большой беды удалось избежать «только благодаря умелым и оперативным действиям сотрудников АЭС, а также российских сил, обеспечивающих всестороннюю защиту объекта».

«Киевский режим выбрал в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь «подпалить» её в угоду своим нацистским идолам», - подчеркнула Захарова.

Ранее Посольство России в США призвало американских журналистов прекратить транслировать «русофобские измышления» о том, что Россия якобы нанесла удары по Запорожской атомной электростанции (АЭС).