Рябков: НАТО зомбирует страны русофобскими страшилками

Как отметил дипломат, России «ничего не нужно» от Запада, пишет «Свободная пресса».

«Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Но НАТО со своей стороны с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны», — заявил Рябков в интервью РИА Новости.

Замглавы МИД напомнил, что Москва неоднократно предупреждала о негативных последствиях подобных решений, пишет Газета.ру. Однако США не воспринимали эти предупреждения всерьез и продолжали «науськивать Киев». Как отметил Рябков, Россия не поступится своими законными интересами в области безопасности и «не даст в обиду русских людей».

