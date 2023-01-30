Рябков: НАТО зомбирует страны русофобскими страшилками
НАТО распространяет «русофобские страшилки» у границ России. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Как отметил дипломат, России «ничего не нужно» от Запада, пишет «Свободная пресса».
«Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Но НАТО со своей стороны с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны», — заявил Рябков в интервью РИА Новости.
Замглавы МИД напомнил, что Москва неоднократно предупреждала о негативных последствиях подобных решений, пишет Газета.ру. Однако США не воспринимали эти предупреждения всерьез и продолжали «науськивать Киев». Как отметил Рябков, Россия не поступится своими законными интересами в области безопасности и «не даст в обиду русских людей».
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