Страны НАТО решили создать общую сеть спутниковой разведки

Министерство обороны Великобритании заявило, что 17 стран НАТО, а также Швеция, подписали соглашение о намерении создать общую сеть спутниковой разведки.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КосмосСпутникРазведкаНАТО
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