Страны НАТО решили создать общую сеть спутниковой разведки
15 февраля 202316:19
Министерство обороны Великобритании заявило, что 17 стран НАТО, а также Швеция, подписали соглашение о намерении создать общую сеть спутниковой разведки.
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15 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru