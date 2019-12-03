В ЛНР ответили Зеленскому о «потерявшихся» жителях Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал бороться за «сбившихся с пути» и «потерявшихся» жителей Донбасса. Так президент охарактеризовал тех жителей региона, которые получили гражданство России, при этом сохранив украинское. Кроме того, Зеленский отказался верить в результаты опроса о том, что большинство жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР хотят быть частью РФ.

Однако советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН сказал, что люди не могут следовать за той страной, которая стреляет по их домам.

«Когда государство обстреливает своих жителей, они перестают быть гражданами этой страны, по крайней мере, они это так воспринимают. Но «потерявшимися» надо считать не жителей Донбасса, а оставшейся части Украины. Тех, кто оказался между разрушением собственной инфраструктуры и экономикой, между раздачей собственной земли и кураторами, будь то Европа или Соединенные Штаты, а также непониманием, где есть истинная национальная ценность для Украины», – комментирует представитель ЛНР.