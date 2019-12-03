В ЛНР ответили Зеленскому о «потерявшихся» жителях Донбасса
Советник главы ЛНР в эфире НСН заявил, что своими высказываниями Зеленский не способствует мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал бороться за «сбившихся с пути» и «потерявшихся» жителей Донбасса. Так президент охарактеризовал тех жителей региона, которые получили гражданство России, при этом сохранив украинское. Кроме того, Зеленский отказался верить в результаты опроса о том, что большинство жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР хотят быть частью РФ.
Однако советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН сказал, что люди не могут следовать за той страной, которая стреляет по их домам.
«Когда государство обстреливает своих жителей, они перестают быть гражданами этой страны, по крайней мере, они это так воспринимают. Но «потерявшимися» надо считать не жителей Донбасса, а оставшейся части Украины. Тех, кто оказался между разрушением собственной инфраструктуры и экономикой, между раздачей собственной земли и кураторами, будь то Европа или Соединенные Штаты, а также непониманием, где есть истинная национальная ценность для Украины», – комментирует представитель ЛНР.
Стоит отметить, что подобные заявления президент Владимир Зеленский сделал в преддверии саммита нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России. Встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Однако Родион Мирошкин назвал такой ход заигрыванием с нацрадикалами, которые планируют митинги в Киеве.
«Ничего общего с налаживанием диалога с жителями ДНР такие заявления не имеют. Сейчас Украина слишком много задолжала перед ними, поэтому высказывания Зеленского явно не несут серьезного конструктивного смысла и не находятся в той канве, которую он оглашал изначально для выстраивания контакта с жителями Донбасса и достижения какого-то общего понимания ситуации», – говорит Мирошник.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с призывом к киевским властям соблюдать права жителей Донбасса, и думать о них, а не о территориях.
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