Путин назвал размер ежемесячного денежного довольствия мобилизованных
19 октября 202214:57
Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть должно составить 195 тысяч рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ.
Он отметил, что ему известно о проблемах с выплатами военнослужащим, и уже подписано поручение о «неукоснительном соблюдением сроков и размеров выплат».
Путин также сообщил, что мобилизованные должны быть оснащены всем необходимым.
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19 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru