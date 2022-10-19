Путин назвал размер ежемесячного денежного довольствия мобилизованных

Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть должно составить 195 тысяч рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ.

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Он отметил, что ему известно о проблемах с выплатами военнослужащим, и уже подписано поручение о «неукоснительном соблюдением сроков и размеров выплат».

Путин также сообщил, что мобилизованные должны быть оснащены всем необходимым.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МобилизацияВладимир Путин
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