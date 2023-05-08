В Кремле осудили слова Буданова о готовности «убивать русских»
Заявление Киева о намерении «убивать русских в любой точке мира» чудовищно и подтверждает, что украинская сторона является непосредственным организатором террористических актов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью рассказал о готовности к убийствам россиян по всему миру «до полной победы Украины».
Песков подчеркнул, что РФ решительно осуждает подобные высказывания, на их фоне спецслужбы страны «будут делать все, что должно». Кроме того, представитель Кремля выразил уверенность, что на Западе не должны оставить слова Буданова без внимания.
«Мы будем очень внимательно ... отслеживать реакцию европейских столиц, а также Вашингтона ... ибо представить себе, что подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения, очень сложно», — подчеркнул Песков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru