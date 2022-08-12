В Италии заявили, что желание Зеленского вернуть Крым приведёт к мировой войне

По его мнению, заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости вернуть полуостров могут превратить российско-украинский конфликт в полноценную мировую войну.

Куирико считает, что на подобный шаг Киев может пойти только после отмашки с Запада, из-за чего в прямую конфронтацию будут вовлечены США и Европа, а это значит, что «преобладающей идеей станет борьба до победного конца».

«Если Зеленский, как он объявил в одном из своих последних обращений к нации, решил начать «возвращение территорий» именно с Крыма, то последние шесть месяцев окажутся лишь временным этапом перед адом», — заключил журналист.

Ранее Зеленский после взрывов в Сакском районе на западе Крыма заявил, что Киев намерен вернуть полуостров под свой контроль.

