Британцы разозлились после заявления Зеленского о возврате Крыма

Читатели британского издания Daily Express прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма.

СМИ: Украинский спецназ может быть причастен к взрывам в Крыму

Они выразили свое мнение по поводу высказываний. Пользователь под ником Destiny84 считает, что если Лондон поддержит Киев в вопросе наступления на Крым, то цены на энергоносители будут дорогими в течение десятилетий.

john5678 назвал украинского лидера мошенником, за которого по счетам платят все западные страны. «Он никогда не вернет деньги обратно», считает читатель.

Mr. Marmaduke отметил, что Зеленский «дорого обходится Европе».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен вернуть под контроль Крым. По словам главы государства, конфликт Украины и России «начался с Крыма и должен закончиться Крымом — его освобождением».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:КрымВладимир ЗеленскийВеликобритания
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