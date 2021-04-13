В Госдуме отвергли обвинения G7 в провокациях России вокруг Украины

Депутат Алексей Чепа уверен, что подобного рода заявления – прямое вмешательство во внутренне дела России. 

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН отреагировал на заявление министров иностранных дел стран, входящих в G7, о «провокациях» России у границ Украины. Ранее они назвали передвижения российских войск по территории РФ «угрожающими и дестабилизирующими».

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«Мы провокациями не занимаемся, это наши внутренние дела. Мы понимаем, что это связано с нагнетанием напряженности на границе Украины. В том числе это связано с вводом флотилий из натовских стран к Черному морю. Это не мы нагнетаем обстановку», - заявил в ответ Чепа.

Он подчеркнул, что подобного рода заявления являются прямым вмешательством во внутренние дела России, ведь страна не должна уведомлять другие страны о перемещении военной техники и состава по своей территории.

Более того, депутат считает, что такие заявления подталкивают Украину к военным действия против своего народа.

«Им надо как-то обосновывать свои действия, пытаться свалить бездействие Украины и невыполнение Минских соглашений на других. В том числе это попытка свалить все на Россию. Мы видим, как страны НАТО подталкивают Украину к агрессивным действия против своего же народа», - заявляет Чепа.

Ранее в Совфеде отвергли идею Жириновского о «вторжении» России на Украину.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаНАТОУкраина
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