В Госдуме прокомментировали заявление Столтенберга об отношениях России и Запада
Урегулирование конфликта вокруг Украины и прекращение кровопролития – это, очевидно, не та цель, которую преследует НАТО, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.
Так он отреагировал на заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о невозможности нормализации отношений Запада и России даже после завершения конфликта на Украине. По его словам, «как раньше не будет».
«Что ж, сказано предельно откровенно: урегулирование и прекращение кровопролития — не та цель, к которой стремится коллективный Запад. Так, мол, задачи по ослаблению России не решатся, вот в чем дело», – сказал депутат.
Парламентарий акцентировал внимание на том, что Россия не будет идти на компромисс с Западом в ущерб своим интересам. Слуцкий подчеркнул, что РФ достигнет целей спецоперации, защитит свой суверенитет и будет идти по своему пути.
Президент России Владимир Путин считает, что у спецоперации на Украине положительная динамика, все действия развиваются по плану Минобороны и Генштаба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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