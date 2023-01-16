В Госдуме прокомментировали заявление Столтенберга об отношениях России и Запада

Так он отреагировал на заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о невозможности нормализации отношений Запада и России даже после завершения конфликта на Украине. По его словам, «как раньше не будет».

«Что ж, сказано предельно откровенно: урегулирование и прекращение кровопролития — не та цель, к которой стремится коллективный Запад. Так, мол, задачи по ослаблению России не решатся, вот в чем дело», – сказал депутат.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что Россия не будет идти на компромисс с Западом в ущерб своим интересам. Слуцкий подчеркнул, что РФ достигнет целей спецоперации, защитит свой суверенитет и будет идти по своему пути.

Президент России Владимир Путин считает, что у спецоперации на Украине положительная динамика, все действия развиваются по плану Минобороны и Генштаба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

