Столтенберг: Опасно недооценивать Россию

Недооценивать Россию опасно, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Reuters.

Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине являются «кратчайшим путем к миру»

«У нас нет никаких признаков того, что президент [РФ Владимир] Путин изменил свои планы и цели на Украине. Поэтому опасно недооценивать Россию», — указал генсек.

Кроме того, Столтенберг отметил, что Североатлантическому альянсу необходимо больше военнослужащих, боеприпасов и оружия.

Ранее генсек НАТО призвал Запад оказать долгосрочную поддержку Украине на фоне продолжающихся боевых действий, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:РоссияНАТОЙенс Столтенберг
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