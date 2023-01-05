Столтенберг: Опасно недооценивать Россию

«У нас нет никаких признаков того, что президент [РФ Владимир] Путин изменил свои планы и цели на Украине. Поэтому опасно недооценивать Россию», — указал генсек.

Кроме того, Столтенберг отметил, что Североатлантическому альянсу необходимо больше военнослужащих, боеприпасов и оружия.

Ранее генсек НАТО призвал Запад оказать долгосрочную поддержку Украине на фоне продолжающихся боевых действий, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

