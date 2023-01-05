Столтенберг: Опасно недооценивать Россию
Недооценивать Россию опасно, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Reuters.
«У нас нет никаких признаков того, что президент [РФ Владимир] Путин изменил свои планы и цели на Украине. Поэтому опасно недооценивать Россию», — указал генсек.
Кроме того, Столтенберг отметил, что Североатлантическому альянсу необходимо больше военнослужащих, боеприпасов и оружия.
Ранее генсек НАТО призвал Запад оказать долгосрочную поддержку Украине на фоне продолжающихся боевых действий, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 274 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 719 / сут.
- Столтенберг: Опасно недооценивать Россию
- Анкара сообщила о телефонном разговоре Эрдогана с Путиным
- В МИД Франции не исключили телефонного разговора Макрона с Путиным
- В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
- Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие
- В погранкомитете Белоруссии рассказали о провокациях с украинской стороны
- В Германии заявили, что Украина не сможет «вернуть» Крым и Донбасс
- Летевший в Новый Уренгой самолет вернулся в Тюмень из-за неисправности
- Юрист предупредил россиян о появлении нового сигнала светофора
- Стоимость газа в Европе опустилась ниже $700 за тысячу кубометров впервые с сентября 2021 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru