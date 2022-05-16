Генсек ОДКБ: вопрос использования сил организации на Украине не обсуждался
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что президент РФ Владимир Путин рассказал своим коллегам о ходе спецоперации Вооружённых сил России на Украине, сообщает РИА Новости.
По его словам, использование сил организации в спецоперации не обсуждалось.
«Вопрос о каком-либо участии ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался», - подчеркнул генсек.
Ранее Зась заявил, что НАТО ведет милитаризацию Восточной Европы у границ России и Белоруссии, что негативно влияет на обеспечение безопасности зоны ответственности ОДКБ.
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