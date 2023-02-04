В Германии заявили об отсутствии доказательств причастности РФ к диверсии на «Северных потоках»

По его словам, два исследовательских судна на месте происшествия взяли пробы воды и грунта, а также фрагменты трубопроводов. Генпрокурор Германии сообщил, что полученные данные не подтверждают связь инцидента с Россией.

«Это не может быть доказано в данный момент, расследование продолжается. В настоящее время мы оцениваем все это в судебно-медицинской экспертизе. <...> Но что я могу сказать, так это то, что подозрение, что это была иностранная диверсионная акция, еще не подтвердилось», — заявил Франк.

Ранее Шольц призвал не спекулировать на теме инцидентов на «Северных потоках». Канцлер подчеркнул, что Берлин выскажет свои предположения относительно ЧП, когда будет иметь «доказательства, которые сможет использовать каждый прокурор в ходе судебного разбирательства».

