Шольц ответил на вопрос о ЧП на «Северных потоках»

На встрече с согражданами в городе Марбург глава немецкого правительства прокомментировал произошедшее на газопроводах. Он напомнил, что ФРГ является правовым государством, и обещал высказать предположения о произошедшем при наличии доказательств. Как отметил Шольц, «нельзя спекулировать» по этому вопросу.

«Поэтому мы выскажемся, когда у нас будут доказательства, которые сможет использовать каждый прокурор в ходе судебного разбирательства в Германии. И пока это не тот случай, мы будем говорить на эту тему также сдержанно», — подчеркнул канцлер.

Следователи в Германии не исключают, что за прошлогодними взрывами на газопроводах системы «Северный поток» может стоять одна из стран Запада. Расследование ЧП за последние месяцы с момента подрыва 26 сентября 2022 года практически застопорилось, не выявлено никаких новых обстоятельств или доказательств.

