В Германии призвали вдвое увеличить военную поддержку Украины

По его словам, такое решение станет хоть и вызовом для стран Европы, но лишь «вопросом политической воли».

Издание подчеркнуло, что сейчас ЕС перевел Киеву 35 млрд евро из обещанных 50 млрд евро. Вклад США институт оценил в 42 млрд евро.

Ранее американский журналист Такер Карлсон раскритиковал в социальной сети X сенатора Линдси Грэма из-за желания давать финансовую помощь Киеву в кредит, назвав это мошенничеством.

