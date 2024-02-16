В Германии призвали вдвое увеличить военную поддержку Украины

ЕС должен будет в два раза нарастить военную помощь Украине, если США прекратят финансировать Киев. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на руководителя группы Кильского института мировой экономики по отслеживанию поддержки Украины Кристофа Требеша.

WP: сенатор Линдси Грэм проголосовал против проекта о помощи Украине

По его словам, такое решение станет хоть и вызовом для стран Европы, но лишь «вопросом политической воли».

Издание подчеркнуло, что сейчас ЕС перевел Киеву 35 млрд евро из обещанных 50 млрд евро. Вклад США институт оценил в 42 млрд евро.

Ранее американский журналист Такер Карлсон раскритиковал в социальной сети X сенатора Линдси Грэма из-за желания давать финансовую помощь Киеву в кредит, назвав это мошенничеством.

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ФОТО: РИА Новости
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