Карлсон назвал кредит Украине мошенничеством
Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал в социальной сети X сенатора Линдси Грэма из-за желания давать финансовую помощь Киеву в кредит, назвав это мошенничеством.
«Линдси Грэм предлагает республиканцам схему, убеждая их, что лучше одолжить Зеленскому 60 миллиардов долларов, нежели просто отдать их ему. Некоторые на это ведутся. Но это мошенничество» — указал журналист.
Он считает, что Украина никогда не сможет вернуть долг, а США не смогут заставить сделать это. Карлсон считает, что такой шаг отсрочит неизбежное заключение мирного соглашения и обречет на гибель еще больше украинцев, многие из которых являются ровесниками самого сенатора.
Ранее стало известно, что республиканцы в Сенате США под влиянием бывшего американского лидера Дональда Трампа не готовы оказывать поддержку Украине на том же уровне, что раньше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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