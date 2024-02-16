Карлсон назвал кредит Украине мошенничеством

«Линдси Грэм предлагает республиканцам схему, убеждая их, что лучше одолжить Зеленскому 60 миллиардов долларов, нежели просто отдать их ему. Некоторые на это ведутся. Но это мошенничество» — указал журналист.

Он считает, что Украина никогда не сможет вернуть долг, а США не смогут заставить сделать это. Карлсон считает, что такой шаг отсрочит неизбежное заключение мирного соглашения и обречет на гибель еще больше украинцев, многие из которых являются ровесниками самого сенатора.

Ранее стало известно, что республиканцы в Сенате США под влиянием бывшего американского лидера Дональда Трампа не готовы оказывать поддержку Украине на том же уровне, что раньше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

