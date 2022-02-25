В Германии призвали оставить открытыми дипломатические контакты с РФ

По его мнению, урегулировать конфликты можно только за столом переговоров. Он также подчеркнул необходимость установления контактов с российским правительством.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Американский лидер Джо Байден также заявил о том, что российско-американские отношения переживают «полнейший разрыв» на фоне нападения РФ на Украину.