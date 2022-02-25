В Германии призвали оставить открытыми дипломатические контакты с РФ

Все дипломатические контакты с Россией следует оставить открытыми. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупаллу.

Макрон поддержал Зеленского

По его мнению, урегулировать конфликты можно только за столом переговоров. Он также подчеркнул необходимость установления контактов с российским правительством.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Американский лидер Джо Байден также заявил о том, что российско-американские отношения переживают «полнейший разрыв» на фоне нападения РФ на Украину.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаПолитикаДипломатические ОтношенияРоссияГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры