В Германии призвали оставить открытыми дипломатические контакты с РФ
Все дипломатические контакты с Россией следует оставить открытыми. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупаллу.
По его мнению, урегулировать конфликты можно только за столом переговоров. Он также подчеркнул необходимость установления контактов с российским правительством.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Американский лидер Джо Байден также заявил о том, что российско-американские отношения переживают «полнейший разрыв» на фоне нападения РФ на Украину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru