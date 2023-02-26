В Чехии назвали вероятный вариант окончания конфликта между Украиной и Россией
Для завершения конфликта между Украиной и Россией Киеву следует уступить территории Москве – это наиболее вероятный сценарий, считает чешский политолог Оскар Крейчи.
«Наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине из всех выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. И тут никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят», — заявил политолог в интервью Parlamentni listy.
Крейчи полагает, что конфликт на Украине изменил мир, а антироссийские санкции ЕС вредят самой Европе.
Чешский политолог также высказал надежду на то, чтобы конфликт завершился в этом году.
Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна достичь всех целей специальной военной операции на Украине и пообещал веруть «наши территории и надежно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов».
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