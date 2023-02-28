В Белом доме заявили, что хотят победы Украины
Украина должна определить сама, как для нее будет выглядеть победа в конфликте с Россией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью Bloomberg.
Как отметил Кирби, Вашингтон хочет, чтобы «Украина одержала победу».
«Мы думаем, что они могут это сделать. Но они сами будут определять, как для них будет выглядеть победа», — отметил представитель Белого дома.
Кирби указал, что киевские власти будут определять то, о чем они будут договариваться, если решат пойти на переговоры с Москвой.
Между тем немецкое издание Bild сообщило, что лидеры западных стран планируют принудить Украину к переговорам с Россией в случае неудач на фронте.
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