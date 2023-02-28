В Белом доме заявили, что хотят победы Украины

Как отметил Кирби, Вашингтон хочет, чтобы «Украина одержала победу».

«Мы думаем, что они могут это сделать. Но они сами будут определять, как для них будет выглядеть победа», — отметил представитель Белого дома.

Кирби указал, что киевские власти будут определять то, о чем они будут договариваться, если решат пойти на переговоры с Москвой.

Между тем немецкое издание Bild сообщило, что лидеры западных стран планируют принудить Украину к переговорам с Россией в случае неудач на фронте.

