«Уже снимается табу»: Зеленский рассказал о поставках дальнобойных ракет Украине

Киев добивается прогресса в вопросе поставок западных дальнобойных ракет, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, на Западе понимают важность поставок Украине истребителей. Также Зеленский напомнил о решении стран НАТО предоставить Киеву танки.

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«Уже снимается табу о поставках дальнобойных ракет»,- добавил он.

Достичь «устойчивого мира» на Украине можно лишь поставками оружия, заявил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Франция направила на Украину 14 танков AMX-10RC, сообщило ранее издание Forces Operations со ссылкой на армейские источники. По данным издания, ВСУ собираются использовать бронемашины в боях с российской армией.

Германия не станет передавать Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot, заявил глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус, пишет НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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