«Урок другим». Экс-губернатора Белых из-за нового дела сравнили с Ходорковским

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых ничем не опасен для нынешней власти, а новое дело в отношении него является попыткой «напугать» других, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Дмитрий Орешкин.

Ранее во вторник стало известно, что на Белых, осужденного в 2016 году на 8 лет лишения свободы, завели новое уголовное дело о превышении должностных полномочий.