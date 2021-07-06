«Урок другим». Экс-губернатора Белых из-за нового дела сравнили с Ходорковским
Никита Белых является «позавчерашним политиком» и совершенно не опасен для властей, сказал «Радиоточке НСН» политолог Дмитрий Орешкин.
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых ничем не опасен для нынешней власти, а новое дело в отношении него является попыткой «напугать» других, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Дмитрий Орешкин.
Ранее во вторник стало известно, что на Белых, осужденного в 2016 году на 8 лет лишения свободы, завели новое уголовное дело о превышении должностных полномочий.
«Это не так уж ново. На Ходорковского (экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский – прим. НСН) заводилось, по-моему, три уголовных дела, уже когда он был осужден на 10 лет. Зачем это делается? Мне кажется, что к правосудию это вообще не имеет никакого отношения, но имеет отношение к логике вертикальной власти. Тех, кого власть считает своими врагами, она преследует беспощадно. Но не для того, чтобы их уничтожить персонально, а чтобы дать урок другим: «Будешь вести себя неправильно, получишь как Никита Белых и до конца жизни оттуда не выйдешь». Это вполне советская манера изничтожать тех людей, которых обитатели вертикали власти считают для себя потенциально опасными. Ну и, естественно, это делается для того, чтобы напугать всех тех, кто может пойти по этой скользкой дорожке», - считает Орешкин.
При этом, по его мнению, Белых сейчас ничем не может быть опасен властям.
«Да ничем (не может быть опасен – прим. НСН)! Это человек уже позавчерашнего политического времени, больной, с уже утраченными политическими и материальными ресурсами. Это довольно характерно, что ему дали отсидеть большую часть срока, а потом открыли новое дело. Так было и с Ходорковским. То есть это стремление еще и психологически сломать человека. Это просто мстительность и зверство», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых задержали в 2016 году в Москве при получении взятки в 100 тысяч евро. Пресненский суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.
Осенью 2020 года защита Белых просила заменить оставшийся срок принудительными работами.
6 июля 2021 года стало известно о том, что на Белых завели новое дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК), максимальное наказание по которой составляет до семи лет лишения свободы.
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