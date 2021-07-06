На Никиту Белых завели новое уголовное дело
На бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых завели новое уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, Белых использовал служебное положение, чтобы заключить ипотечный договор между АО «К.Р.И.К.» и банком на сумму 320 миллионов рублей. Отмечается, что деньги до компании не дошли, а использовались другими юридическими лицами, пишет РЕН ТВ.
Никиту Белых задержали в 2016 году в Москве при получении взятки в 100 тысяч евро. Пресненский суд приговорил его к восьми годам лишения свободы, пишет URA.RU.
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