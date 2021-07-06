На Никиту Белых завели новое уголовное дело

На бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых завели новое уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Экс-губернатор Белых попросил заменить оставшийся срок принудительными работами

По версии следствия, Белых использовал служебное положение, чтобы заключить ипотечный договор между АО «К.Р.И.К.» и банком на сумму 320 миллионов рублей. Отмечается, что деньги до компании не дошли, а использовались другими юридическими лицами, пишет РЕН ТВ.

Никиту Белых задержали в 2016 году в Москве при получении взятки в 100 тысяч евро. Пресненский суд приговорил его к восьми годам лишения свободы, пишет URA.RU.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:Уголовное ДелоНикита Белых
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