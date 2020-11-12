Экс-губернатор Белых попросил заменить оставшийся срок принудительными работами

Защита экс-губернатора Кировской области Никиты Белых подала ходатайство о замене оставшегося срока лишения свободы на принудительные работы, сообщает РИА Новости.

По словам адвоката Андрея Грохотова, бывший губернатор уже отбыл более половины срока в колонии строгого режима.

Как сообщает агентство со ссылкой на представителя Скопинского районного суда Рязанской области, ходатайство будет рассмотрено 26 ноября.

Никиту Белых в 2018 году приговорили к восьми годам колонии по статье «взятка в особо крупном размере». Кроме того, экс-губернатора обязали заплатить штраф в размере 48,2 миллиона рублей. Защита Белых оспорила его приговор в кассации, однако Мосгорсуд отклонил жалобу.

