Экс-губернатор Белых попросил заменить оставшийся срок принудительными работами

Защита экс-губернатора Кировской области Никиты Белых подала ходатайство о замене оставшегося срока лишения свободы на принудительные работы, сообщает РИА Новости.

По словам адвоката Андрея Грохотова, бывший губернатор уже отбыл более половины срока в колонии строгого режима.

Как сообщает агентство со ссылкой на представителя Скопинского районного суда Рязанской области, ходатайство будет рассмотрено 26 ноября.

Никиту Белых в 2018 году приговорили к восьми годам колонии по статье «взятка в особо крупном размере». Кроме того, экс-губернатора обязали заплатить штраф в размере 48,2 миллиона рублей. Защита Белых оспорила его приговор в кассации, однако Мосгорсуд отклонил жалобу.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:ТюрьмаСудНикита Белых
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры