Украинский пленный рассказал о британских и канадских офицерах в рядах ВСУ

Он заявил, что видел иностранцев под Херсоном. Они взаимодействовали с подразделениями морской пехоты ВСУ.

Также военнослужащий встретился с иностранцами под Авдеевкой. Британцы и канадцы занимались инструктажем и принимали непосредственное участие в боях на стороне ВСУ.

По словам пленного, иностранцы стреляли из пулеметов и противотанковых комплексов.

Украинский военнослужащий сообщил, что с солдатами ВСУ британцы и канадцы практически не общались.

Газета The New York Times ранее опубликовала кадры ликвидации наемника из США Питера Рида, сообщает НСН.

