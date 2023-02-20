Украинский пленный рассказал о британских и канадских офицерах в рядах ВСУ
Специалисты из Великобритании и Канады принимают участие в боях на стороне ВСУ, сообщил РИА Новости пленный украинский военнослужащий.
Он заявил, что видел иностранцев под Херсоном. Они взаимодействовали с подразделениями морской пехоты ВСУ.
Также военнослужащий встретился с иностранцами под Авдеевкой. Британцы и канадцы занимались инструктажем и принимали непосредственное участие в боях на стороне ВСУ.
По словам пленного, иностранцы стреляли из пулеметов и противотанковых комплексов.
Украинский военнослужащий сообщил, что с солдатами ВСУ британцы и канадцы практически не общались.
Газета The New York Times ранее опубликовала кадры ликвидации наемника из США Питера Рида, сообщает НСН.
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